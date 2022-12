Вже 17 грудня 2022 року відбудеться фінал національного відбору. Український гурт TVORCHI – одні з можливих претендентів на представника України на Євробаченні 2023.

Що відомо про кандидата на перемогу у нацвідборі на Євробачення 2023, гурт TVORCHI, та пісню Heart of Steel – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

TVORCHI — український музичний гурт з Тернополя, заснований 2018 року саунд-продюсером Андрієм Гуцуляком та вокалістом Джеффрі Кенні.

Познайомились хлопці випадково на вулиці. Андрій просто підійшов до Джеффрі, аби перевірити свій рівень англійської та поспілкуватися.

Так випадкове знайомство переросло у творчу співпрацю. Гуцуляк став музичним продюсером, а Кенні — автором текстів і вокалістом.

До речі, обидва хлопці навчалися на фармацевтичному факультеті Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.

У травні 2017 року вийшов перший синґл гурту під назвою SlowЮ, а у вересні – другий синґл You. На початку 2018 року гурт видав свій дебютний альбом, який отримав назву The Parts.

Сьогодні TVORCHI має чотири студійні альбоми: The Parts (2018), Disco Lights (2019), 13 Waves (2020) та Road (2021). Виконують пісні українською та англійською мовами. Переможці премії YUNA у 2021 та 2022 роках.

До речі, це не перша спроба TVORCHI підкорити нацвідбір на Євробачення. У січні 2020 року гурт презентував пісню Bonfire і з нею взяв участь у національному відборі на Євробачення 2020. Хлопці пройшли у фінал, проте поступилися перемогою.

Натомість Bonfire стала найпопулярнішою українською піснею 2020 року на європейській платформі Deezer. 12 місяців трек очолював топчарти платформи.

TVORCHI здобули чимало нагород та перемог на різноманітних музичних конкурсах. Вони є переможцями премії YUNA у 2021 та 2022 роках та премії Culture Ukrainе у 2020 році.

17 грудня 2022 року TVORCHI представляють свою нову пісню Heart of Steel у фіналі національного відбору на Євробачення 2023. Сингл увійде до однойменного EP, який артисти присвятили нескореності українців.

Heart of Steel – пісня про сталеве серце у грудях, загартоване випробуваннями, яка спонукала TVORCHI знову взяти участь у конкурсі, як це було два роки тому, коли музиканти набрали максимальну кількість балів від журі та глядачів у півфіналі нацвідбору, проте поступилися перемогою у фіналі.

Трек звучить потужно та об’ємно з перших секунд. За задумом артистів, ламаний нестандартний п’янкий ритм в середині пісні передає стан, коли буває важко, але ти стоїш, посміхаєшся і тебе неможливо зламати.

Синтезовані вокальні мелодії у синергії з живим вокалом Джеффрі створюють ефект паралельної реальності зі світом.

Цю ідею артисти також відтворили у атмосферному кліпі на пісню, режисером якого став Руслан Махов. Головний елемент у ньому – портал між сьогоднішнім днем та потойбіччям.

Він символізує різне: силу духу, новий початок, фатальний кінець. На думку артистів, саме сьогодні людство обирає те, що чекає на нього завтра.

Реліз EP Heart of Steel (куди увійшов однойменний сингл) запланований на 23 грудня і стане приквелом п’ятого великого альбому TVORCHI, який вийде 2024 року. У майбутньому лонгплеї артисти анонсують велику кількість музичних нашарувань та багатий звук.

Почути Heart of Steel наживо та проголосувати за TVORCHI у застосунку Дія можна буде вже 17 грудня у фіналі національного відбору на Євробачення 2023.

When to stick your middle finger up in the air

Sometimes you just gotta know

Sometimes gotta look away

Sometimes gotta let it go

And I’m playing for the win

Life is just a game

Tell you how I feel

‘Cause no matter how bad, someone’s listening

Don’t be scared to say just what you think

‘Cause I got a heart of steel

Get out of my way

Don’t care how you feel

Don’t care what you say

Oh I got a heart of steel)

Or how you feel

(Don’t care what you say

You just like to act a fool

Trynna get in my head like

When I turn on my headlights

I can see right through you

Trynna get a reaction

I just hit the action move

You know I can never lose

You like the attention too

This has never been about you