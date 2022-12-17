17 грудня стало відомо, що Україну на Євробаченні 2023 представить гурт Tvorchi з піснею Heart of Steel. За це право у фіналі Нацвідбору боролися 10 учасників: Moisei, OY Sound System, Demchuk, Jerry Heil, Fiinka, Krutь, Tember Blanche, Angelina, 2Tone, Tvorchi.

Лідером голосування журі та глядачів, крім Tvorchi, стали – Krutь, Jerry Heil, Fiinka. Цього року фани Нацвідбору могли вперше голосувати через додаток Дія.

Користувачі vережі раді такому вибору, оскільки від глядачів гурт отримав максимум балів – 10. Однак є й ті, хто бачив представника України в інших артистах.

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Як у мережі відреагували на перемогу Tvorchi у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2023

Голосувала не за них, але більшість зробила свій вибір. Хлопцям удачі, оскільки українці повинні підтримувати одне одного, особливо в такі часи.

Я планувала віддати свій голос не за Tvorchi, але хто як виступив наживо, той таку оцінку і отримав. У хлопців був один із найкращих виступів. Номер був крутий і в живому виконанні пісня звучала добре.

Я рада, що вони виграли. Україна різна, ми сучасна країна, хлопці хороші і талановиті.

Мій топ сьогодні – це Krutь, але Jerry Heil і Tvorchi теж дуже потужні. Та й взагалі відбір в цьому році дуже крутий, оскільки відкрив для мене Tember Blanche.

Шкода, що не Krutь, але Tvorchi бажаю перемоги.

Вразили Tvorchi номером, це однозначно, але Krutь в саме серце.

Пощастило їм останніми виступати, у людей коротка пам’ять.

Голосувала саме за Tvorchi. Рада за них. Цей вибір був гідний.

Чесно, думала що Krutь виграє, але за них дуже рада. Я взагалі не знала, що у нас є така музика, мені подобається, що ми будемо показувати різну музику. Бажаю удачі хлопцям.

Всі номери цікаві, в цьому році підбір напрочуд вдалий. Переможці покажуть Україну сучасною, стильною та сильною.

Думала, що переможе Krutь.

Ми не переможемо, мені здається, що ми навіть в 10 не потрапимо.

Знайшли кого відправляти! Krutь треба! – Пишуть глядачі Нацвідбору.

Tvorchi вразили номером, але Krutь у саме серце. Реакція мережі на переможців Нацвідбору / 5 зображень

Як Tvorchi виступили у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2023 – дивіться на Фактах ICTV.