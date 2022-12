Уже 17 декабря 2022 года состоится финал национального отбора. Украинская группа TVORCHI — одна из возможных претендентов представлять Украину на Евровидении 2023.

Что известно о кандидате на победу в нацотборе на Евровидение 2023,группе TVORCHI, и слова песни Heart of Steel — читайте в материале Фактов ICTV.

TVORCHI — украинская музыкальная группа из Тернополя, основанная в 2018 году саунд-продюсером Андреем Гуцуляком и вокалистом Джеффри Кенни. Познакомились ребята случайно на улице. Андрей просто подошел, чтобы проверить свой уровень английского и пообщаться.

Так случайное знакомство переросло в творческое сотрудничество. Гуцуляк стал музыкальным продюсером, а Кенни — автором текстов и вокалистом. Кстати, оба парня учились на фармацевтическом факультете Тернопольского национального медицинского университета имени И. Я. Горбачевского.

В мае 2017 года вышел первый сингл группы под названием SlowЮ, а в сентябре — второй сингл You. В начале 2018 года группа выпустила свой дебютный альбом, получивший название The Parts.

Сегодня TVORCHI имеет четыре студийных альбома: The Parts (2018), Disco Lights (2019), 13 Waves (2020) и Road (2021). Исполняют песни на украинском и английском языках. Победители премии YUNA в 2021 и 2022 годах.

Кстати, это не первая попытка TVORCHI покорить нацотбор на Евровидение. В января 2020 года группа презентовала песню Bonfire и с ней приняла участие в национальном отборе на Евровидение 2020. Ребята прошли в финал, однако не победили.

Зато Bonfire стала самой популярной украинской песней 2020 года на европейской платформе Deezer. 12 месяцев трек возглавлял топчарты платформы.

TVORCHI имеют немало наград и побед в различных музыкальных конкурсах. Они стали победителями премии YUNA в 2021 и 2022 годах и премии Culture Ukrainе в 2020 году.

17 декабря 2022 года TVORCHI представляют свою новую песню Heart of Steel в финале национального отбора на Евровидение 2023. Сингл войдет в одноименный EP, который артисты посвятили непокорности украинцев.

Heart of Steel — песня о стальном сердце в груди, закаленном испытаниями, которая стала основанием для TVORCHI снова принять участие в конкурсе, как это было два года назад, когда музыканты набрали максимальное количество баллов от жюри и зрителей в полуфинале нацотбора, но не победили в финале.

Трек звучит мощно и объемно с первых секунд. По замыслу артистов, ломаный нестандартный пьянящий ритм в середине песни передает состояние, когда бывает тяжело, но ты стоишь и улыбаешься, и ты несокрушим.

Синтезированные вокальные мелодии в синергии с живым вокалом Джеффри создают эффект параллельной реальности со всем миром, в которой мы сейчас живем.

Эту идею артисты также воссоздали в атмосферном клипе на песню, режиссером которого стал Руслан Махов. Главный элемент в нем — портал между сегодняшним днем и потусторонним.

Он символизирует разное: силу духа, новое начало, роковой конец. По мнению артистов, именно сегодня человечество выбирает то, что его ждет завтра.

Релиз EP Heart of Steel (куда вошел одноименный сингл) запланирован на 23 декабря и станет приквелом пятого большого альбома TVORCHI, который выйдет в 2024 году. В будущем лонгплее артисты анонсируют большое количество музыкальных наслоений и богатый звук.

Услышать Heart of Steel вживую и проголосовать за TVORCHI в приложении Дія можно будет уже 17 декабря в финале национального отбора на Евровидение 2023.

When to stick your middle finger up in the air

Sometimes you just gotta know

Sometimes gotta look away

Sometimes gotta let it go

And I’m playing for the win

Life is just a game

Tell you how I feel

‘Cause no matter how bad, someone’s listening

Don’t be scared to say just what you think

‘Cause I got a heart of steel

Get out of my way

Don’t care how you feel

Don’t care what you say

Oh I got a heart of steel)

Or how you feel

(Don’t care what you say

You just like to act a fool

Trynna get in my head like

When I turn on my headlights

I can see right through you

Trynna get a reaction

I just hit the action move

You know I can never lose

You like the attention too

This has never been about you