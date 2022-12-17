17 грудня стане відоме ім’я представника України на Євробаченні, а також пісня, з якою нашу країну представлять на музичному конкурсі в Ліверпулі.

Дивитися Нацвідбір на Євробачення 2023 можна онлайн – прямий ефір транслюватимуть із укриття. Початок о 17:00.

Нацвідбір на Євробачення 2023 (онлайн-трансляція)

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Порядок виступів учасників у Нацвідборі:

Moisei – I’m Not Alone OY Sound System – Ой, тужу Demchuk – Alive Jerry Heil – When God shut the door Fiinka – Довбуш Krutь – Колискова Tember Blanche – Я вдома Angelina – Stronger 2Tone – Квітка Tvorchi – Heart Of Steel

Ведучими Нацвідбору на Євробачення 2023 стануть Тимур Мірошниченко, а також представники України на Євробаченні 2013 і 2021 – Злата Огнєвіч і Катерина Павленко (Go-A).

Переможця визначать за результатами голосування журі та глядачів (50 на 50). У складі журі цьогоріч Юлія Саніна, Тарас Тополя і переможниця Євробачення 2016 Джамала.

Голосування у Нацвідборі 2023 відбудеться через додаток Дія одразу після виступів усіх учасників. Якщо на момент голосування на всій території України не буде світла, переможця визначать виключно за результатом голосування журі.