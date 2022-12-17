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Україна обирає представника на Євробачення 2023: онлайн-трансляція Нацвідбору

17 Грудня 2022, 16:45
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Нацвідбір на Євробачення

17 грудня стане відоме ім’я представника України на Євробаченні, а також пісня, з якою нашу країну представлять на музичному конкурсі в Ліверпулі.

Дивитися Нацвідбір на Євробачення 2023 можна онлайн – прямий ефір транслюватимуть із укриття. Початок о 17:00.

Нацвідбір на Євробачення 2023 (онлайн-трансляція)

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Порядок виступів учасників у Нацвідборі:

  1. Moisei – I’m Not Alone
  2. OY Sound System – Ой, тужу
  3. Demchuk – Alive
  4. Jerry Heil – When God shut the door
  5. Fiinka – Довбуш
  6. Krutь – Колискова
  7. Tember Blanche – Я вдома
  8. Angelina – Stronger
  9. 2Tone – Квітка
  10. Tvorchi – Heart Of Steel

Порядок виступів фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2023

Ведучими Нацвідбору на Євробачення 2023 стануть Тимур Мірошниченко, а також представники України на Євробаченні 2013 і 2021 – Злата Огнєвіч і Катерина Павленко (Go-A).

Переможця визначать за результатами голосування журі та глядачів (50 на 50). У складі журі цьогоріч Юлія Саніна, Тарас Тополя і переможниця Євробачення 2016 Джамала.

Голосування у Нацвідборі 2023 відбудеться через додаток Дія одразу після виступів усіх учасників. Якщо на момент голосування на всій території України не буде світла, переможця визначать виключно за результатом голосування журі.

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