17 грудня стане відоме ім’я представника України на Євробаченні, а також пісня, з якою нашу країну представлять на музичному конкурсі в Ліверпулі.
Дивитися Нацвідбір на Євробачення 2023 можна онлайн – прямий ефір транслюватимуть із укриття. Початок о 17:00.
Нацвідбір на Євробачення 2023 (онлайн-трансляція)
Порядок виступів учасників у Нацвідборі:
- Moisei – I’m Not Alone
- OY Sound System – Ой, тужу
- Demchuk – Alive
- Jerry Heil – When God shut the door
- Fiinka – Довбуш
- Krutь – Колискова
- Tember Blanche – Я вдома
- Angelina – Stronger
- 2Tone – Квітка
- Tvorchi – Heart Of Steel
Ведучими Нацвідбору на Євробачення 2023 стануть Тимур Мірошниченко, а також представники України на Євробаченні 2013 і 2021 – Злата Огнєвіч і Катерина Павленко (Go-A).
Переможця визначать за результатами голосування журі та глядачів (50 на 50). У складі журі цьогоріч Юлія Саніна, Тарас Тополя і переможниця Євробачення 2016 Джамала.
Голосування у Нацвідборі 2023 відбудеться через додаток Дія одразу після виступів усіх учасників. Якщо на момент голосування на всій території України не буде світла, переможця визначать виключно за результатом голосування журі.