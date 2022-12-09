Музичний колектив Tvorchi представили новий трек та кліп під назвою Heart of Steel. Відомо, що цю пісню артисти виконають на Нацвідборі Євробачення 2023 року, і цілком можливо, на головній сцені конкурсу в Ліверпулі.

Сам Нацвідбір пройде 17 грудня і українці зможуть проголосувати за своїх фаворитів через Дію.

Зараз дивляться

За допомогою роботи артисти хочуть знову нагадати про війну в Україні в Європі та всьому світі.

– Вона про кожного, хто за всієї безвиході носить у грудях сталеве серце і йде вперед. А сьогодні це усі ми, – зізналися Tvorchi.

Музиканти хочуть, щоб про нашу непохитність почули всі.

До пісні також створили й кліп, режисером якого став Руслан Махов. Відеоряд показує портал між сьогоднішнім днем та потойбічним світом. Артисти впевнені, що саме сьогодні людство вирішує те, що завтра чекає на світ.

Також музиканти анонсували вихід однойменного альбому Tvorchi, який вийде вже 2024 року. Слухачам обіцяють насичений звук.

Нагадаємо, що букмекери вже озвучили свої прогнози щодо перемоги в Нацвідборі Євробачення 2023. Так, Jerry Heil має всі шанси поїхати виступати на великій сцені.