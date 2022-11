Дженніфер Лопес випустить свій новий альбом під назвою This Is Me… Now. Це творче продовження альбому This Is Me… Then, який співачка представила ще 2002 року.

20 років тому світ також побачив її хіт Jenny From The Block, який став знаковим у її кар’єрі. Примітно, що обидва альбоми стосуються її чоловіка Бена Аффлека, з яким вони нещодавно одружилися.

Так, артистка опублікувала ролик, у якому порівняла обкладинки своїх рокових альбомів, і також показала, як змінилася за 20 років.

Зараз дивляться

Так, у старій збірці пісень Лопес позує в рожевій кепці та одязі, який був стильним на початку нульових. Тепер артистка позує у білому корсеті, чорних штанах та куртці, яка спадає з її плечей. Дженніфер вирішила зобразити максимальний контраст між своїм минулим та тим, що вона має зараз.

Нагадаємо, що творчість артистки тісно пов’язана з Аффлеком. На їхньому весіллі в серпні Лопес зробила подарунок своєму новому чоловікові, виконавши пісню, яку написала на честь Бена. Співачка ретельно готувалася до виступу — з нею також було підтанцьовування, як на повноцінному концерті.