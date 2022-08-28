В сеть слили видео со свадебным сюрпризом Бену Аффлеку от Дженнифер Лопес. Певица в ярости, поскольку гостям было запрещено снимать происходящее на закрытом мероприятии.

Видео было опубликовано в сети одним из гостей, который решил заснять подарок Аффлеку на смартфон — конечно, съемка происходила тайно. На свадьбе Лопес исполнила песню, которая написала на честь Бена.

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На коротком видео можно заметить, что Лопес тщательно готовилась к выступлению — с ней также присутствовала подтанцовка, как на полноценном концерте. Гости также добавили, что Аффлеку понравился подарок, и он подпевал своей новой жене, после чего они закружились в танце.

Дженнифер так разозлилась опубликованному видео, что на одной из своих фан-страниц оставила комментарий, где заявила о частной жизни, которую не стоит уничтожать.

— Это сняли без разрешения. Точка. Тот, кто это сделал, воспользовался нашим личным моментом. У нас было соглашение о неразглашении, и мы также просили не рассказывать о происходящем на свадьбе. Видео было снято без нашего согласия и продано, — заявила Лопес.

Комментарий удалили с Instagram вместе с видео.

Напомним, что Аффлек и Лопес женились в июле в Лас-Вегасе. Это была тайная церемония, но уже летом пара устроила вечеринку для семьи, друзей и близких. Невеста появилась на церемонии в одежде из коллекции Ralph Lauren. Для его создания ушло более 1000 носовых платков и 500 метров ткани, чтобы создать невероятную одежду.