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За зраду $5 млн: Дженніфер Лопес і Бен Аффлек підписали угоду

20 Вересня 2022, 14:08
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек
Джерело: Getty Images

Американська співачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек підписали багатомільйонну угоду щодо зрад. Йдеться про $5 млн.

Так, якщо зірка фільмів Бетмен буде спійман на невірності, він виплатить виконавиці зазначену суму в документі, і навпаки.

За словами близького джерела до пари, Лопес боїться, що Бен утомиться від неї. Співачка хоче функціонального та міцного шлюбу.

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– Вона намагається зберегти шлюб свіжим та захоплюючим. Вона не хоче розлучатись після кількох тижнів шлюбу, і вона усвідомлює, що люди говорять про них, – додав інсайдер.

Також відомо, що до шлюбу Дженніфер і Бен підписали ще одну угоду, пов’язану із сексуальним життям. Про що йдеться в документі – невідомо.

Раніше Лопес ділилася подробицями весілля з Аффлеком. Вона розповіла про переживання і назвала цей день найщасливішим у її житті.

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Джерело
Marca
Теги
Бен Аффлек Дженніфер Лопес Стосунки
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