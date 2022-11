Дженнифер Лопес выпустит свой новый альбом под названием This Is Me… Now. Это творческое продолжение альбом This Is Me… Then, который певица представила еще в 2002 году.

20 лет назад мир также увидел ее хит Jenny From The Block, который стал знаковым в ее карьере. Примечательно, что оба альбома касаются ее мужа Бена Аффлека, с которым они недавно поженились.

Так, артистка опубликовала ролик, в котором сравнила обложки своих роковых альбомов, и также показала, как изменилась за 20 лет.

Так, в старой сборке песен Лопес позирует в розовой кепке и одежде, которая была стильной в начале нулевых. Теперь артистка позирует в белом корсете, черных брюках и куртке, которая спадает с ее плеч. Дженнифер решила изобразить максимальный контраст между своим прошлым и тем, что она имеет сейчас.

Напомним, что творчество артистки тесно связано с Аффлеком. На их свадьбе в августе Лопес сделала подарок своему новому мужу, исполнив песню, которую написала на честь Бена. Певица тщательно готовилась к выступлению — с ней также присутствовала подтанцовка, как на полноценном концерте.