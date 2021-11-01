Тверк від Jerry Heil та танці Решетніка: бекстейдж Україна має талант

30 жовтня на телеканалі СТБ показали другий випуск легендарного шоу Україна має талант. На сцені виступили повітряний гімнаст, жонглери, співаки, музиканти, танцюристи та силачі.

Поки глядачі насолоджувалися талантом учасників, а судді оголошували свої суворі вердикти, Jerry Heil робила вітер на бекстейджі.

Запрошеною зірковою суддею другого випуску стала абсолютна чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва. З Jerry вона поділилася, чому вирішила стати суддею талант-шоу.

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Одностайно найсуворішим суддею проекту колеги назвали Сергія Притулу.

– Сергій ставить питання, які можуть поставити учасника у незручне становище, – зазначив Євген Кот.

Однак Сергій Притула найсуворішим суддею назвав Ксенію Мішину.

– Вона таким суворим голосом каже: Ви така красива чи Ви такі молодці, і я відчуваю як бренить метал у її голосі, – заявив Притула.

Jerry також спробувала навчитися талантам учасників другого випуску: ведуча бекстейджу стала на цвяхи, танцювала тверк та літала на руках акробатів на роликах.

Також як глядач прийшов Ілля Рибальченко, який боровся за серце Ксенії Мішиної у першому сезоні реаліті Холостячка. Він заявив, що імає талант – писати вірші.

Ба більше, Ілля Рибальченко та ведучий Україна має талант Григорій Решетнік вирішили записати разом із Jerry Heil танцювальне відео для. TikTok.

Більше ексклюзиву та позитивних моментів з бекстейджу дивіться у відео!