Тверк от Jerry Heil и танцы Решетника: бекстейдж Україна має талант

30 октября на телеканале СТБ показали второй выпуск легендарного шоу Україна має талант. На сцене выступили воздушный гимнаст, жонглеры, певцы, музыканты, танцоры и силачи.

Пока зрители наслаждались талантом участников, а судьи оглашали свои суровые вердикты, Jerry Heil наводила шороху на бэкстейдже.

Приглашенной звездной судьей второго выпуска стала абсолютная чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева. С Jerry она поделилась, почему решилась стать судьей талант-шоу.

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Единогласно самым строгим судьей проекта коллеги назвали Сергея Притулу.

— Сергей задает вопросы, которые могут поставить участника в неудобное положение, — отметил Евгений Кот.

Однако Сергей Притула самой строгой судьей назвал Ксению Мишину.

— Она таким строги голосом говорит: Вы такая красивая или Вы такие молодцы, и я чувствую как дребезжит металл в ее голосу, — заявил Притула.

Jerry также попыталась научиться талантам участников второго выпуска: ведущая бэкстейджа стала на гвозди, танцевала тверк и летала на руках акробатов на роликах.

Также в качестве зрителя пришел Илья Рыбальченко, который боролся за сердце Ксении Мишиной в первом сезоне реалити Холостячка. Он заявил, что и у него есть талант — писать стихи.

Более того, Илья Рыбальченко и ведущий Україна має талант Григорий Решетник решили записать вместе с Jerry Heil танцевальное видео для. TikTok.

Больше эксклюзива и позитивных моментов из бэкстейджа смотрите в видео!