У суботу, 31 жовтня, в ефірі СТБ вийде новий випуск легендарного шоу Україна має талант. На другий день кастингу на проект прийде простий вчитель фізичної культури із Запорізької області – 26-річний Станіслав Скочко. Учасник продемонструє суддям екстремальне силове шоу, для якого всі трюки вигадав сам.

Станіслав є рекордсменом Книги рекордів Гіннеса. Він надуває грілку до розриву, стоячи на руках. Однак чи вдасться хлопцеві здивувати суддів своїм силовим шоу та показати, на що здатне людське тіло – дізнаємось під час ефіру.

З 15 років Станіслав відвідує спортивний зал у гонитві за ідеальним тілом. Спочатку вчитель фізкультури планував встановити інший рекорд – стійка на руках на висоті 200 м, проте місцева влада не дала дозволу на це.

Після чого він вигадав надувати грілку до розриву, стоячи на руках.

– У мене буде дуже екстремальний виступ. Хочу показати, на що здатне людське тіло. Ось у Арнольда Шварценеггера гарне, естетичне тіло, у Джекі Чана чи Брюс Лі – повне оволодіння ним. Мені ж хотілося об’єднати це в одне і на власному прикладі показати, що кожен може так, якщо довго й наполегливо тренуватись, – каже він.

Крім того, він може зубами зігнути прути та лежати на цвяхах, притиснутий зверху цеглою. Саме для цього номера він попросить одного із суддів вийти до нього на сцену.

Дивіться його виступ на Україні має талант уже 30 жовтня о 19.00 на телеканалі СТБ.