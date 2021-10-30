На телеканалі СТБ 30 жовтня пройшов 2 випуск шоу Україна має талант. Судді проекту та глядачі пережили весь спектр емоцій, адже учасники вражали і дивували своїми виступами.

Один із найяскравіших моментів шоу – номер акробата на повітряному пілоті. Жигальцов Денис є артистом відомого Цирку дю Солей. Він виступає за кордоном, тому по чотири місяці не бачить свою дружину і маленьку дочку.

На сцені він виконував складні акробатичні трюки без страховки і навіть без рук. Судді відзначили майтерність, гнучкість і працьовитість Дениса.

Розворушити публіку вдалося двом сестрам – етно-фольклорному дуету Vatra. Дівчата виконували народні пісні. Їхня ціль – популяризувати український фольклор.

Під пісню Ой мамо, люблю Гриця почали танцювати Сергій Притула і Григорій Решетнік.

Дуже зворушив суддів виступ незрячого барабанщика Віталія. У 2007 році чоловік втратив зір на заводі, де працював зварювальником.

Свій порятунок він знайшов у музиці. На сцені Україна має талант він виконав композицію Твоя війна. Учасника підтримували дружина і дочка, яких він ніколи не бачив.

Зал аплодував стоячи акробатам на роликах – Євгену та Владі. Сімейна пара хоче розвивати сферу роликового катання в Україні і надихнути людей займатися цим видом діяльності.

Цікаво, що пара користується роликами в різних країнах, оскільки це дозволяє економно подорожувати.

Зворушливий танець виконала Аліса Стригункова. Цей номер неабияк розчулив Лілію Подкопаєву, на яку дівчинка дуже хоче бути схожою.

Мовою танцю вона розповіла про тяжкий шлях до своєї мрії. Аліса зізналася, що танець – це її життя.

Заради уваги Ксенії Мішиної на шоу Україна має талант прийшов жонглер Данило. Він зізнався, що з нетерпінням чекав зустрічі із суддею проекту.

На сцені Даня продемонстрував свій неперевершений рекорд – максимальна кількість кілець якими жонглює 11. А в кінці він жартома подарував одне кільце Ксенії Мішиній.

Закривав другий випуск шоу юний вокаліст Артем Фесько, який виконав арію Плавалагуни із П’ятого елемента.

Своїм високим голосом він вразив весь зал і отримав чотири завітні Так.

Нагадаємо, що прем’єра нового сезону легендарного шоу Україна має талант відбулася 23 жовтня. Суддями шоу є ведучий Сергій Притула, акторка Ксенія Мішина та хореограф Женя Кот.

Кожного ефіру у складі зіркового журі з’являється і четвертий суддя. У другому випуску ще одне суддівське крісло зайняла гімнастка та олімпійська чемпіонка Лілія Підкопаєва.