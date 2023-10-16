Актор Павло Вишняков розповів, що думав про отримання українського громадянства. Уродженець Білорусі майже 10 років живе в нашій країні, будує тут кар’єру, а зараз активно займається волонтерством.

Вчити українську мову Павло почав 3-4 роки тому. Каже, спершу було важко, а потім закинув – адже мало хто підтримав його завзяття. Нині ж розмовляє українською і закликає інших робити те саме. За його словами, про громадянство України теж думав, але поки що це складно.

– Це справді складне питання, тому що потрібні документи, які я не можу отримати. З одного боку, кажуть, що я можу це зробити, з іншого – що це дуже складно і зараз це питання не вирішують, – розповів Вишняков.

Додає, може жити і зі своїм паспортом, проте постійно виникають проблеми – запити, затримання, щоразу доводиться пояснювати, хто він, чому тут і що робить.

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Крім того, актор спокійно міг би виїхати з України після 24 лютого 2022 року. Ми знаємо чимало чоловіків-артистів, які втекли з початком війни. Однак Павло каже, що тут його дім, а тому він не розуміє, чому повинен кудись їхати.

Фото: Павло Вишняков