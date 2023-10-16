Актер Павел Вишняков рассказал, что думал о получении украинского гражданства. Уроженец Беларуси практически 10 лет живет в нашей стране, строит тут карьеру, а сейчас активно занимается волонтерством.

Учить украинский язык Павел начал 3-4 года назад. Говорит, сперва было трудно, а после забросил — ведь мало кто поддержал его рвение. Сейчас же разговаривает на украинском и зазывает остальных делать то же самое. По его словам, про гражданство Украины тоже думал, но пока что это сложно.

— Это действительно сложный вопрос, потому что нужны документы, которые я не могу получить. С одной стороны, говорят, что я могу это сделать, с другой — что это очень сложно и сейчас этот вопрос не решают, — рассказал Вишняков.

Добавляет, может жить и со своим паспортом, однако постоянно возникают проблемы — запросы, задержания, каждый раз приходится объяснять, кто он, почему здесь и что делает.

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Кроме того, актер спокойно мог бы выехать из Украины после 24 февраля 2022 года. Мы знаем немало мужчин-артистов, которые сбежали с началом войны. Однако Павел говорит, что тут его дом, а потому он не понимает, почему должен куда-то уезжать.

Фото: Павел Вишняков