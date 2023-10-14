Учасник Холостячки 1 і комік Олександр Еллерт сказав, як виїхав за кордон під час війни і чому не переходить на українську мову. Зараз гуморист живе і будує кар’єру в США.

Варто зазначити, багатьох українців обурює той факт, що чоловік спокійно залишив Україну і навіть повертався в неї кілька разів, після чого без проблем виїжджав назад у США. Так, хтось із підписників поставив Олександру запитання: – Тобто завдяки тому, що ти зірка України, ти зміг втекти за кордон? Вірно?

Еллерт не став мовчати і сказав, що виїхав з України законним шляхом.

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– Я офіційно покинув Україну за всіма нормами законодавства під час воєнного стану. Також за час повномасштабного вторгнення я повертався в країну двічі (липень і грудень 2022 року) і можу це зробити знову… Тому прошу офіційно від**атися від мене, – різко зазначив Олександр.

Також комік сказав, чому не переходить на українську мову. Він сказав, що не хоче брехати собі та своїй аудиторії, зараз живе в Америці і вся його комунікація англійською та російською мовами.

Александр Еллерт не єдиний артист, який поїхав після 24 лютого 2022 року. Хто з чоловіків-артистів втік з України – дивіться на Фактах ICTV.