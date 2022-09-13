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Maruv та Ані Лорак виняток: радіостанції РФ перестали ставити пісні українських артистів

13 Вересня 2022, 09:57
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Maruv та Ані Лорак виняток: радіостанції РФ перестали ставити пісні українських артистів
Джерело: Світлана Лобода Іван Дорн

Російські радіостанції припинили ставити пісні українських артистів, які виступили проти повномасштабної війни.

Серед заборонених опинилися Іван Дорн, Світлана Лобода, Макс Барських, гурт Kazka. Хоча раніше їхні пісні регулярно звучали на радіо РФ та мали попит. У Telegram-каналі Можем объяснить з’явилися розшифровки з популярних музичних радіохвиль країни-агресора.

Так, наприклад, пісня Лободи – К черту любовь із 2016 року по 13 березня 2022 року прозвучала понад 14,5 тис. разів. Композиція Стыцамен Івана Дорна з 2015 року понад 7 тис. разів.

Зараз дивляться

Варто зазначити, що не всіх українських артистів заборонили, а лише тих, хто висловив свою чітку позицію та виступив проти вторгнення РФ.

На російських радіостанціях продовжують звучати Ані Лорак, Елка, Maruv та інші. Ці артисти ніяк не засудили дії влади Росії щодо своєї рідної країни.

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Теги
Війна в Україні Музика Росія українські зірки
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