Українська співачка та головна героїня романтичного реаліті Холостячка 2 Злата Огнєвіч зізналася, що її квартиру затопили сусіди зверху.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram зірка розповіла подробиці інциденту. За словами Злати, у квартирі намокло багато її речей.

Співачка додала, що така ситуація траплялася вже неодноразово. Тому після довгих подорожей вона завжди з острахом заходить у квартиру.

– Вчора не було сторіз, тому що у мене трапився треш. У мене, до речі, є фобія того, що мене можуть затопити під час моєї відсутності, оскільки таке траплялося вже багато разів. І вчора це трапилося знову. Два роки не було ні слуху ні духу від моїх сусідів зверху, і ось, вони мене знову затопили. У квартирі вогко, я її зараз провітрюю, намокли мої речі. А так, в принципі, я відбулася легким переляком, – розповіла Злата.

Але кадри з квартири Злата не показала, оскільки вважає, що приємного там мало. Попри тимчасові незручності, Огнєвіч не стала скасовувати своє онлайн-тренування.

– Хоча онлайн-тренування я не скасувала. Уявіть картину: сантехніки ходять туди-сюди, а я прес з тренером качаю, – додала зірка.

Раніше ми писали, що Злата Огнєвіч проживає в елітному столичному ЖК Новопечерські липки. У співачки двокімнатна квартира площею 79 квадратних метрів.

Придбати житло їй допомогли батьки, які сім років тому продали нерухомість у Криму. Така квартира, як у Злати, може коштувати, згідно з оцінкою рієлтора, близько $250 тис. (6,5 млн грн).