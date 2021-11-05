Украинская певица и главная героиня романтического реалити Холостячка 2 Злата Огневич призналась, что ее квартиру затопили соседи сверху.

В сториз на личной странице в Instagram звезда рассказала подробности инцидента. По словам Златы, в квартире намокло много ее вещей.

Певица добавила, что такая ситуация происходила уже неоднократно. Поэтому после долгих путешествий она всегда со страхом заходит в квартиру.

— Вчера не было сториз, потому что у меня случился трэш. У меня, кстати, есть фобия того, что меня могут затопить в мое отсутствие, поскольку такое случалось уже много раз. И вчера это случилось снова. Два года не было ни слуху ни духу от моих соседей сверху, и вот, они меня снова затопили. В квартире сыро, я ее сейчас проветриваю, промокли мои вещи. А так, в принципе, я отделалась легким испугом, – рассказала Злата.

Но кадры из квартиры Злата не показала, поскольку считает, что приятного там мало. Несмотря на временные неудобства, Огневич не стала отменять свою онлайн-тренировку.

– Хотя онлайн-тренировку я не отменила. Представьте картину: сантехники ходят туда-сюда, а я пресс с тренером качаю, – добавила звезда.

Ранее мы писали, что Злата Огневич проживает в элитном столичном ЖК Новопечерские липки. У певицы двухкомнатная квартира площадью 79 квадратных метров.

С покупкой жилья ей помогли родители, которые семь лет назад продали недвижимость в Крыму. Такая квартира, как у Златы, может стоить, по оценке риелтора, около $250 тыс. (6,5 млн грн).