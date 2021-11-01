Злата Огнєвіч вакцинувалася від Covid-19

Українська співачка та головна героїня романтичного реаліті-шоу Холостячка Злата Огнєвіч зробила щеплення від Covid-19.

Артистка опублікувала серію відео в Instagram-stories, в яких розповіла, що зробила перше щеплення від коронавірусу, проте якою саме вакциною – Огнєвіч не стала говорити.

Співачка зізналася, що пішла на це через те, що без сертифікату нікуди не пускають.

– Неможливо бути повноправним членом товариства в наші дні, не маючи паспорта про вакцинацію. Як би я не відмовлялася, доведеться це зробити, – сказала Злата.

Артистка зазначила, що зробила вакцину, яка дозволяє подорожувати до всіх країн світу та визнана міжнародними стандартами.

– З побічних ефектів може бути висока температура… Може поболіти рука. Сподіваюся, що в мене все буде м’яко, оскільки я вже хворіла на коронавірус і сама хвороба протікала легко… Але навіть якщо щось буде не так, знайте, я вас усіх люблю і ми чудово провели одне з одним час, – пожартувала Злата.

Раніше Злата Огнєвіч поділилася рідкісним відео з мамою. Артистка попросила маму передати привіт підписникам, а також зазначила, що давно не показувала її у своїх соціальних мережах.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Огнєвіч перевезла батьків із Криму. Тепер вони мешкають під Києвом.