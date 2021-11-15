Український співак Віктор Павлік зізнався, як розсекретили його роман із Катериною Реп’яховою.

Довгий час пара зберігала свої стосунки у секреті. Але таємницю порушив побутовий райдер, де було вказано, що Павлік і Реп’яхова житимуть в одному номері.

– Якесь концертне агентство зателефонувало з черговим концертом, Катя надіслала побутовий райдер, а в ньому вказано, що ми поселені разом в одному номері . Це стало на другий день сенсацією. Це дуже складний крок, діти, онуки, я доросла людина. Я розумів це все, але Катя правильно каже – у кохання немає кордонів, – сказав Віктор Павлік.

Реп’яхова додала, що вони наважилися розповісти про стосунки, щоб уникнути розмов про молоду коханку.

Більше того, Павлік не хотів афішувати новий роман відразу після розлучення зі своєю третьою дружиною Ларисою Созаєвою, з якою прожив 25 років.

Варто зауважити, що Катерина з 10 років була фанаткою Павліка і не пропускала жодного виступу. Вперше вони познайомилися на одному із концертів артиста. Тоді Реп’яхова прийшла із величезним букетом та запискою, у якій подякувала Павліку за те, що він є.

Спочатку Катя стала концертним директором співака, а згодом у них розпочалися стосунки. 19 травня 2020 року Реп’яхова стала четвертою дружина Павліка.

А вже влітку 2021 року у закоханих народився син. Хлопчика назвали Михайлом. Це перша дитина для Катерини Реп’яхової, і четверта для 55-річного Віктора Павліка.