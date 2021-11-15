Украинский певец Виктор Павлик признался, как рассекретили его роман с Екатериной Репяховой.

Долгое время пара сохраняла свои отношения в секрете. Но тайну нарушил бытовой райдер, где было указано, что Павлик и Репяхова будут жить в одном номере.

– Какое-то концертное агентство позвонило с очередным концертом, Катя отправила бытовой райдер, а в нем указано, что мы поселены вместе в одном номере. Это стало на второй день сенсацией. Это очень сложный шаг, дети, внуки, я взрослый человек. Я понимал это все, но Катя правильно говорит – у любви нет границ, – сказал Виктор Павлик.

Репяхова добавила, что они решились рассказать об отношениях, чтобы избежать разговоров о молодой любовнице.

Более того, Павлик не хотел афишировать новый роман сразу после развода со своей третьей супругой Ларисой Созаевой, с которой прожил 25 лет.

Следует заметить, что Екатерина с 10 лет была фанаткой Павлика и не пропускала ни одного выступления. Впервые они познакомились на одном из концертов артиста. Тогда Репяхова пришла с огромным букетом и запиской, в которой поблагодарила Павлика за то, что он есть.

Сначала Катя стала концертным директором певца, а потом у них начались отношения. 19 мая 2020 года Репьяхова стала четвертой супруга Павлика.

А летом 2021 года у влюбленных родился сын. Мальчика назвали Михаилом. Это первый ребенок для Екатерины Репяховой, и четвертый для 55-летнего Виктора Павлика.