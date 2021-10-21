Американська співачка Біллі Айліш оголосила про запуск власного парфуму під назвою Eilish.

За словами співачки, вона довго шукала аромат, який їй сподобався по-справжньому, а створити парфум – було її мрією.

– Я так хвилююся і нарешті можу поділитися з вами своїм дебютним ароматом Eilish. За цим ароматом я ганялася роками. Це мій найулюбленіший запах у світі, який завжди був частиною мого життя, скільки я себе пам’ятаю. Це моя мрія – створити парфум і втілити свої ідеї в життя, – написала Айліш в Instagram.

Також виконавиця зазначила, що створення аромату – найбільш захоплива річ, яку вона коли-небудь робила. Однак Біллі не розкрила, які ноти він міститиме.

Парфум Біллі Айліш надійде в продаж вже в листопаді. Його можна буде придбати на офіційному сайті артистки.

Шанувальники зірки були в захваті від цієї новини, зазначивши, що вже не можуть дочекатися запуску продажів. Також дехто з них пише, що парфум виконавиці коштуватиме близько $68.

Я не можу дочекатися, вже хочу дізнатися, як він пахне.

Тільки не роби їх дорогими!

Тепер я знаю, який подарунок хочу на Різдво.

Ще не знаю, як він пахне, але вже хочу, – пишуть у коментарях Айліш.

Раніше ми писали, що Біллі Айліш втратила 100 тис. підписників через фото грудей.

З настанням повноліття 19-річна виконавиця почала публікувати відверті знімки, проте вони не сподобалися багатьом підписникам.

Фото: Біллі Айліш