Біллі Айліш втратила 100 тис. підписників через фото грудей

Американська співачка Біллі Айліш зізналася, що втратила 100 тис. підписників після того, як почала публікувати відверті фото.

Артистка пояснила, що на початку кар’єри, коли їй було 16-17 років, вона відмовлялася демонструвати публіці своє тіло.

Але з настанням повноліття почала публікувати відверті знімки, які не сподобалися багатьом підписникам.

– Люди тримаються за ці спогади, формують прихильність. Але це не по-людськи. Я втратила 100 тис. підписників тільки через груди. Люди бояться великих грудей, – висловилася співачка.

Знімок, де Біллі Айліш позує у напівпрозорій розстебнутій сорочці й яскравому корсеті, деякі підписники назвали занадто вульгарним.

Декольте зірки збентежило тих, хто звик бачити її у мішкуватих костюмах у стилі оверсайз.

Нещодавно Біллі Айліш у ніжній пишній сукні позувала на червоній доріжці Met Gala.

Образ артистки від модного дому Oscar de la Renta вразив присутніх, оскільки він дуже відрізняється від її звичних нарядів.

У персиковій сукні з корсетним ліфом, відкритими плечима, пишною спідницею і довгим шлейфом Біллі була схожою на Мерілін Монро.

Більше того, співачка погодилася на цю сукню за умови, що команда Oscar de la Renta відмовиться від використання натурального хутра.

Джерело: Elle

Фото: Біллі Айліш