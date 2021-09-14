Відома співачка Біллі Айліш з’явилася на Met Gala в сукні від модного дому Oscar de la Renta. Образ артистки вразив присутніх, бо дуже відрізняється від звичних її нарядів.
Біллі Айліш червоною доріжкою крокувала у персиковому платті з корсетним ліфом, відкритими плечима, пишною спідницею і довгим шлейфом. Образ вона доповнила прикрасами Cartier.
Однак це був не просто яскравий вихід, але і соціальна акція. Адже Біллі Айліш погодилася на цю сукню за умови, що команда Oscar de la Renta відмовиться від використання натурального хутра.
– Для мене було честю носити це плаття, знаючи, що в майбутньому Oscar de la Renta відмовиться від хутра! Я дуже тішуся, що вся команда почула мене і внесла зміну, яка вплине на загальне благо не тільки для тварин, але і для нашої планети, – заявила Біллі Айліш.
Користувачі мережі також бурхливо сприйняли перевтілення артистки. Адже за день до цього на VMA Біллі Айліш з’явилася у звичному для себе вбранні – мішкуватій, закритій сукні та грубих черевиках. Але вже на Met Gala вона виблискувала, як Мерілін Монро. У мережі найбільше Біллі Айліш порівнювали саме з нею.
Що пишуть користувачі в мережі:
- Мерілін Монро плескає в долоні.
- Ікона.
- Це те, що я називаю досконалістю.
- Вона схожа на принцесу Діану.
- Я відчуваю, що ми бачили це раніше.
- Вона красива, але мені не подобається цей образ.
- Я хочу таку весільну сукню.
- І цей мертвий пудель на голові.
- На ній це так добре виглядає.
- Королева.