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Мерілін Монро, це ти? Біллі Айліш вразила образом на Met Gala

14 Вересня, 14:21 Євгенія Шапоренко
Билли Айлиш
Джерело: Getty Images

Відома співачка Біллі Айліш з’явилася на Met Gala в сукні від модного дому Oscar de la Renta. Образ артистки вразив присутніх, бо дуже відрізняється від звичних її нарядів.

Біллі Айліш червоною доріжкою крокувала у персиковому платті з корсетним ліфом, відкритими плечима, пишною спідницею і довгим шлейфом. Образ вона доповнила прикрасами Cartier.

Однак це був не просто яскравий вихід, але і соціальна акція. Адже Біллі Айліш погодилася на цю сукню за умови, що команда Oscar de la Renta відмовиться від використання натурального хутра.

– Для мене було честю носити це плаття, знаючи, що в майбутньому Oscar de la Renta відмовиться від хутра! Я дуже тішуся, що вся команда почула мене і внесла зміну, яка вплине на загальне благо не тільки для тварин, але і для нашої планети, – заявила Біллі Айліш.

Користувачі мережі також бурхливо сприйняли перевтілення артистки. Адже за день до цього на VMA Біллі Айліш з’явилася у звичному для себе вбранні – мішкуватій, закритій сукні та грубих черевиках. Але вже на Met Gala вона виблискувала, як Мерілін Монро. У мережі найбільше Біллі Айліш порівнювали саме з нею.

Що пишуть користувачі в мережі:

  • Мерілін Монро плескає в долоні.
  • Ікона.
  • Це те, що я називаю досконалістю.
  • Вона схожа на принцесу Діану.
  • Я відчуваю, що ми бачили це раніше.
  • Вона красива, але мені не подобається цей образ.
  • Я хочу таку весільну сукню.
  • І цей мертвий пудель на голові.
  • На ній це так добре виглядає.
  • Королева.
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Теги
Met Gala , Біллі Айліш
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