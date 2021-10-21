Американская певица Билли Айлиш объявила о запуске собственного парфюма под названием Eilish.
По словам певицы, она долго искала аромат, который ей понравился по-настоящему, а создать парфюм — было ее мечтой.
— Я так волнуюсь и наконец-то могу поделиться с вами своим дебютным ароматом Eilish. За этим ароматом я гонялась годами. Это мой самый любимый запах в мире, который всегда был частью моей жизни, сколько я себя помню. Это моя мечта — создать парфюм и воплотить свои идеи в жизнь, — написала Айлиш в Instagram.
Также исполнительница отметила, что создание аромата — самая захватывающая вещь, которую она когда-либо делала. Однако Билли не раскрыла, какие ноты он будет содержать.
Парфюм Билли Айлиш поступит в продажу уже в ноябре. Его можно будет приобрести на официальном сайте артистки
Поклонники звезды пришли в восторг от этой новости, отметив, что уже не могут дождаться запуска продаж. Также некоторые пишут, что духи исполнительницы будут стоить около $68.
- Я не могу дождаться, уже хочу узнать, как он пахнет.
- Только не делай их дорогими!
- Теперь я знаю, какой подарок хочу на Рождество.
- Еще не знаю, как он пахнет, но уже хочу, — пишут в комментариях Айлиш.
Ранее мы писали, что Билли Айлиш потеряла 100 тыс. подписчиков из-за фото груди.
С наступлением совершеннолетия 19-летняя исполнительница начала публиковать откровенные снимки, однако они не понравились многим подписчикам.
Фото: Билли Айлиш