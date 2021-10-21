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Это было моей мечтой: Билли Айлиш выпускает собственный парфюм

21 октября 2021, 11:26 Каріна Зуєва
Билли Айлиш

Американская певица Билли Айлиш объявила о запуске собственного парфюма под названием Eilish.

По словам певицы, она долго искала аромат, который ей понравился по-настоящему, а создать парфюм — было ее мечтой.

— Я так волнуюсь и наконец-то могу поделиться с вами своим дебютным ароматом Eilish. За этим ароматом я гонялась годами. Это мой самый любимый запах в мире, который всегда был частью моей жизни, сколько я себя помню. Это моя мечта — создать парфюм и воплотить свои идеи в жизнь, — написала Айлиш в Instagram.

Также исполнительница отметила, что создание аромата — самая захватывающая вещь, которую она когда-либо делала. Однако Билли не раскрыла, какие ноты он будет содержать.

Парфюм Билли Айлиш поступит в продажу уже в ноябре. Его можно будет приобрести на официальном сайте артистки

Поклонники звезды пришли в восторг от этой новости, отметив, что уже не могут дождаться запуска продаж. Также некоторые пишут, что духи исполнительницы будут стоить около $68.

  • Я не могу дождаться, уже хочу узнать, как он пахнет.
  • Только не делай их дорогими!
  • Теперь я знаю, какой подарок хочу на Рождество.
  • Еще не знаю, как он пахнет, но уже хочу, — пишут в комментариях Айлиш.

Ранее мы писали, что Билли Айлиш потеряла 100 тыс. подписчиков из-за фото груди.

С наступлением совершеннолетия 19-летняя исполнительница начала публиковать откровенные снимки, однако они не понравились многим подписчикам.

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Фото: Билли Айлиш

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Біллі Айліш , парфуми
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