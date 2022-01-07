Український співак Макс Барських поділився відвертими фотографіями, на яких продемонстрував свій сталевий прес.
Виконавець оприлюднив фото, зроблені в Маямі. В кадрі він постав лише в чорних плавках.
– Гаразд, ще одну. У мене літо, як-не-як, – підписав він фото.
Пікантні кадри Барських підірвали його коментарі, які залишили не лише шанувальники, а й зірки шоу-бізнесу, серед яких Володимир Дантес, Оля Полякова, Міша Романова та інші.
- Ей, легше
- Ну, можна і не одну, ми тільки раді.
- Та ми не проти!
- Кубики увійшли до чату.
- Навіщо я дивлюся туди?
- Максе, не можна бути настільки сексуальним!
- Не можна штани одягнути чи шорти?
- Жінки, тримайте себе в руках.
- Хороший хлопець!
- От би чоловіка собі такого.
- Виявляється, ти не лише талановитий співак.
- Це законно взагалі?
- Найкраще, що я бачила цього року. – Пишуть користувачі мережі.
Раніше Макс Барських розповів про рукоприкладство в сім’ї. Співак зізнався, що в дитинстві страждав від фізичного насильства з боку батьків.
За словами Барських, його могли вдарити через погані оцінки чи бардак. Проте артист наголосив, що вибачив своїх батьків і не тримає на них зла.
Він також розповів, що в школі зазнавав булінгу через худорлявість, тому довго соромився свого тіла.