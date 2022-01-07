Український співак Макс Барських поділився відвертими фотографіями, на яких продемонстрував свій сталевий прес.

Виконавець оприлюднив фото, зроблені в Маямі. В кадрі він постав лише в чорних плавках.

– Гаразд, ще одну. У мене літо, як-не-як, – підписав він фото.

Пікантні кадри Барських підірвали його коментарі, які залишили не лише шанувальники, а й зірки шоу-бізнесу, серед яких Володимир Дантес, Оля Полякова, Міша Романова та інші.

Ей, легше

Ну, можна і не одну, ми тільки раді.

Та ми не проти!

Кубики увійшли до чату.

Навіщо я дивлюся туди?

Максе, не можна бути настільки сексуальним!

Не можна штани одягнути чи шорти?

Жінки, тримайте себе в руках.

Хороший хлопець!

От би чоловіка собі такого.

Виявляється, ти не лише талановитий співак.

Це законно взагалі?

Найкраще, що я бачила цього року. – Пишуть користувачі мережі.

Раніше Макс Барських розповів про рукоприкладство в сім’ї. Співак зізнався, що в дитинстві страждав від фізичного насильства з боку батьків.

За словами Барських, його могли вдарити через погані оцінки чи бардак. Проте артист наголосив, що вибачив своїх батьків і не тримає на них зла.

Він також розповів, що в школі зазнавав булінгу через худорлявість, тому довго соромився свого тіла.