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Тримайте себе в руках: Макс Барських оголився для фото

7 Січня 2022, 17:56
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Тримайте себе в руках: Макс Барських оголився для фото

Український співак Макс Барських поділився відвертими фотографіями, на яких продемонстрував свій сталевий прес.

Виконавець оприлюднив фото, зроблені в Маямі. В кадрі він постав лише в чорних плавках.

– Гаразд, ще одну. У мене літо, як-не-як, – підписав він фото.

Пікантні кадри Барських підірвали його коментарі, які залишили не лише шанувальники, а й зірки шоу-бізнесу, серед яких Володимир Дантес, Оля Полякова, Міша Романова та інші.

  • Ей, легше
  • Ну, можна і не одну, ми тільки раді.
  • Та ми не проти!
  • Кубики увійшли до чату.
  • Навіщо я дивлюся туди?
  • Максе, не можна бути настільки сексуальним!
  • Не можна штани одягнути чи шорти?
  • Жінки, тримайте себе в руках.
  • Хороший хлопець!
  • От би чоловіка собі такого.
  • Виявляється, ти не лише талановитий співак.
  • Це законно взагалі?
  • Найкраще, що я бачила цього року. – Пишуть користувачі мережі.
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Раніше Макс Барських розповів про рукоприкладство в сім’ї. Співак зізнався, що в дитинстві страждав від фізичного насильства з боку батьків.

За словами Барських, його могли вдарити через погані оцінки чи бардак. Проте артист наголосив, що вибачив своїх батьків і не тримає на них зла.

Він також розповів, що в школі зазнавав булінгу через худорлявість, тому довго соромився свого тіла.

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Макс Барських
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