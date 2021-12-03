Український співак Макс Барських зізнався, що в дитинстві страждав від фізичного насильства з боку батьків.

За словами артиста, його могли вдарити через погані оцінки у школі або безлад у кімнаті. Причини для рукоприкладства завжди були різними.

– Я знаю, що таке рукоприкладство. За схожих обставин зростало багато моїх однолітків. Така нездорова пострадянська традиція передавалася з покоління в покоління, – сказав артист.

У дитинстві Барських не вважав таку поведінку батьків дивною. Лише з віком він зрозумів, що фізичне насильсво у сім’ї – це ненормально.

– Ненормально, коли батьки б’ються, принижують один одного, коли ремінь чи стусани стають вагомим аргументом у вихованні дитини. Ненормально, коли оточуючі бачать це, але заплющують очі та замовчують, бо це “не їхня справа”. Ненормально, коли в сучасному світі апелюють словами “б’є чи ображає – значить, любить, бо просто любов буває різною.” Це ненормально. Це не про любов. Це про насилля фізичне чи психологічне, – наголосив Макс.

Арстист додав, що пробачив своїх батьків і зараз не тримає на них зла. До слова, у школі Макс зазнавав булінгу через свою худорлявість, через це він довго соромився свого тіла.

Проте його ставлення до себе змінилося, коли худорлявість стала “фішкою” сценічного образу.