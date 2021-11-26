Популярний український співак Макс Барських презентував новий кліп на англомовну пісню Tequila Sunrise.

Ролик вийшов дуже кінематографічним, схожим на мюзикл. До речі, і пісня досить незвичайно звучить, як для репертуару Барських.

– Ця пісня для мене особлива. Вона про магнетизм між людьми. Про біль і танці, які так чи інакше закінчаться. Але поки звучить музика, двоє розчиняються один в одному, – зазначив Макс Барських.

Режисер кліпу Алан Бадоєв зазначив, що в роботі вони навмисно поєднали кіно та театральну розповідь.

– Це дозволило максимально оголити почуття, якими Макс ділиться у пісні. У Tequila Sunrise, як ніколи раніше, на перший план виходить хореографія. І для кожної пари танцюристів вона унікальна за настроєм та відчуттям, для кожної характерний свій міні-сюжет, – поділився Бадоєв.

До речі, коли дивишся кліп, складається відчуття, що ти став свідком досить відвертої постановки. Ролик добре чіпляє увагу безліччю сцен, які розглянути за один раз досить складно.

– Мені хотілося, щоб глядач став свідком особливого пластичного світу, який диктує музика, водночас об’єднаний одним простором і часом. Куди б він не звернув свій погляду, розгортається окрема мізансцена пристрастей. А головний герой опиняється у цьому всесвіті та починає пульсувати разом із ним, – зазначила хореограф Анастасія Харченко.

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