Популярний український співак Макс Барських презентував новий кліп на англомовну пісню Tequila Sunrise.
Ролик вийшов дуже кінематографічним, схожим на мюзикл. До речі, і пісня досить незвичайно звучить, як для репертуару Барських.
– Ця пісня для мене особлива. Вона про магнетизм між людьми. Про біль і танці, які так чи інакше закінчаться. Але поки звучить музика, двоє розчиняються один в одному, – зазначив Макс Барських.
Режисер кліпу Алан Бадоєв зазначив, що в роботі вони навмисно поєднали кіно та театральну розповідь.
– Це дозволило максимально оголити почуття, якими Макс ділиться у пісні. У Tequila Sunrise, як ніколи раніше, на перший план виходить хореографія. І для кожної пари танцюристів вона унікальна за настроєм та відчуттям, для кожної характерний свій міні-сюжет, – поділився Бадоєв.
До речі, коли дивишся кліп, складається відчуття, що ти став свідком досить відвертої постановки. Ролик добре чіпляє увагу безліччю сцен, які розглянути за один раз досить складно.
– Мені хотілося, щоб глядач став свідком особливого пластичного світу, який диктує музика, водночас об’єднаний одним простором і часом. Куди б він не звернув свій погляду, розгортається окрема мізансцена пристрастей. А головний герой опиняється у цьому всесвіті та починає пульсувати разом із ним, – зазначила хореограф Анастасія Харченко.
Що пишуть користувачі в коментарях:
- Це бомба, браво всій команді, шедевр. Ти найкращий співак. Із задоволенням слухаю усі пісні.
- Оце я розумію реальний хіт! Прослухала вже разів 10! Ти на висоті, як завжди!
- Прям друга частина фільму Екстаз. Мелодія така приємна, тягуча.
- Щоразу закохаюся в Макса та його пісні! Робота, як завжди, зроблена величезна, кліп просто топ!
- Кліп на стилі – це 100%! Приємна музика для релаксу!
- Просто клас! Сексуальність відео зашкалює! Пісня вогонь, як завжди, шкода сенс зрозумілий тільки тим, хто знає англійську.
- Кліп не схожий на інші, реально вийшло стильно! Максе, це крута робота!
- Макс чудово вирізняється серед нинішніх молодих виконавців, у його піснях значно більше душевності та оригінальності. Цей кліп став не те щоб несподіванкою, але дуже потішив.