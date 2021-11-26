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Сексуальність зашкалює! Макс Барських показав кліп Tequila Sunrise

26 Листопада 2021, 11:56
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Сексуальність зашкалює! Макс Барських показав кліп Tequila Sunrise

Популярний український співак Макс Барських презентував новий кліп на англомовну пісню Tequila Sunrise.

Ролик вийшов дуже кінематографічним, схожим на мюзикл. До речі, і пісня досить незвичайно звучить, як для репертуару Барських.

– Ця пісня для мене особлива. Вона про магнетизм між людьми. Про біль і танці, які так чи інакше закінчаться. Але поки звучить музика, двоє розчиняються один в одному, – зазначив Макс Барських.

Режисер кліпу Алан Бадоєв зазначив, що в роботі вони навмисно поєднали кіно та театральну розповідь.

– Це дозволило максимально оголити почуття, якими Макс ділиться у пісні. У Tequila Sunrise, як ніколи раніше, на перший план виходить хореографія. І для кожної пари танцюристів вона унікальна за настроєм та відчуттям, для кожної характерний свій міні-сюжет, – поділився Бадоєв.

До речі, коли дивишся кліп, складається відчуття, що ти став свідком досить відвертої постановки. Ролик добре чіпляє увагу безліччю сцен, які розглянути за один раз досить складно.

– Мені хотілося, щоб глядач став свідком особливого пластичного світу, який диктує музика, водночас об’єднаний одним простором і часом. Куди б він не звернув свій погляду, розгортається окрема мізансцена пристрастей. А головний герой опиняється у цьому всесвіті та починає пульсувати разом із ним, – зазначила хореограф Анастасія Харченко.

Що пишуть користувачі в коментарях:

  • Це бомба, браво всій команді, шедевр. Ти найкращий співак. Із задоволенням слухаю усі пісні.
  • Оце я розумію реальний хіт! Прослухала вже разів 10! Ти на висоті, як завжди!
  • Прям друга частина фільму Екстаз. Мелодія така приємна, тягуча.
  • Щоразу закохаюся в Макса та його пісні! Робота, як завжди, зроблена величезна, кліп просто топ!
  • Кліп на стилі – це 100%! Приємна музика для релаксу!
  • Просто клас! Сексуальність відео зашкалює! Пісня вогонь, як завжди, шкода сенс зрозумілий тільки  тим, хто знає англійську.
  • Кліп не схожий на інші, реально вийшло стильно! Максе, це крута робота!
  • Макс чудово вирізняється серед нинішніх молодих виконавців, у його піснях значно більше душевності та оригінальності. Цей кліп став не те щоб несподіванкою, але дуже потішив.
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Кліп , Макс Барських
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