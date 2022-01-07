Украинский певец Макс Барских поделился откровенными фотографиями, на которых продемонстрировал свой стальной пресс.
Исполнитель обнародовал фото, сделанные в Майами. В кадре он предстал в одних лишь черных плавках.
— Ладно, еще одну. У меня лето, как-никак, — подписал он фото.
Пикантные кадры Барских взорвали его комментарии, которые оставили не только поклонники, но и звезды шоу-бизнеса, среди которых Владимир Дантес, Оля Полякова, Миша Романова и другие.
- Эй, полегче!
- Ну можно и не одну, мы только рады.
- Да мы не против!
- Кубики вошли в чат.
- Зачем я туда смотрю?
- Макс, нельзя быть настолько сексуальным!
- Нельзя штаны одеть или шорты?
- Дамы, держите себя в руках.
- Хороший парень!
- Вот бы мужа себе такого.
- Оказывается, ты не только талантливый певец.
- Это законно вообще?
- Лучшее, что я видела в этом году. — Пишут пользователи сети.
Ранее Макс Барских рассказал о рукоприкладстве в семье. Певец признался, что в детстве страдал от физического насилия со стороны родителей.
По словам Барских, его могли ударить из-за плохих оценок или бардака. Однако артист подчеркнул, что простил своих родителей и не держит на них зла.
Он также рассказал, что в школе испытывал буллинг из-за худого телосложения, поэтому долго стеснялся своего тела.