Украинский певец Макс Барских поделился откровенными фотографиями, на которых продемонстрировал свой стальной пресс.

Исполнитель обнародовал фото, сделанные в Майами. В кадре он предстал в одних лишь черных плавках.

— Ладно, еще одну. У меня лето, как-никак, — подписал он фото.

Пикантные кадры Барских взорвали его комментарии, которые оставили не только поклонники, но и звезды шоу-бизнеса, среди которых Владимир Дантес, Оля Полякова, Миша Романова и другие.

Эй, полегче!

Ну можно и не одну, мы только рады.

Да мы не против!

Кубики вошли в чат.

Зачем я туда смотрю?

Макс, нельзя быть настолько сексуальным!

Нельзя штаны одеть или шорты?

Дамы, держите себя в руках.

Хороший парень!

Вот бы мужа себе такого.

Оказывается, ты не только талантливый певец.

Это законно вообще?

Лучшее, что я видела в этом году. — Пишут пользователи сети.

Ранее Макс Барских рассказал о рукоприкладстве в семье. Певец признался, что в детстве страдал от физического насилия со стороны родителей.

По словам Барских, его могли ударить из-за плохих оценок или бардака. Однако артист подчеркнул, что простил своих родителей и не держит на них зла.

Он также рассказал, что в школе испытывал буллинг из-за худого телосложения, поэтому долго стеснялся своего тела.