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Держите себя в руках: Макс Барских оголился для фото

7 января 2022, 17:56
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Держите себя в руках: Макс Барских оголился для фото

Украинский певец Макс Барских поделился откровенными фотографиями, на которых продемонстрировал свой стальной пресс.

Исполнитель обнародовал фото, сделанные в Майами. В кадре он предстал в одних лишь черных плавках.

— Ладно, еще одну. У меня лето, как-никак, — подписал он фото.

Пикантные кадры Барских взорвали его комментарии, которые оставили не только поклонники, но и звезды шоу-бизнеса, среди которых Владимир Дантес, Оля Полякова, Миша Романова и другие.

  • Эй, полегче!
  • Ну можно и не одну, мы только рады.
  • Да мы не против!
  • Кубики вошли в чат.
  • Зачем я туда смотрю?
  • Макс, нельзя быть настолько сексуальным!
  • Нельзя штаны одеть или шорты?
  • Дамы, держите себя в руках.
  • Хороший парень!
  • Вот бы мужа себе такого.
  • Оказывается, ты не только талантливый певец.
  • Это законно вообще?
  • Лучшее, что я видела в этом году. — Пишут пользователи сети.
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Ранее Макс Барских рассказал о рукоприкладстве в семье. Певец признался, что в детстве страдал от физического насилия со стороны родителей.

По словам Барских, его могли ударить из-за плохих оценок или бардака. Однако артист подчеркнул, что простил своих родителей и не держит на них зла.

Он также рассказал, что в школе испытывал буллинг из-за худого телосложения, поэтому долго стеснялся своего тела.

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