Українська співачка Ані Лорак, яка проживає і будує кар’єру в Росії, презентувала пісню Он. Музична композиція увійде до нового альбому артистки, назва якого Я жива.

У треку виконавиця співає про любовний трикутник, зазначаючи, що боїться назвати свого нового обранця ім’ям того, кого любить.

– Он преступление мое, все отдам за него…, – підписала публікацію Ані Лорак в Instagram словами з пісні.

На обкладинці до треку зображено обличчя співачки крупним планом із яскравим мейком. Також йде анімація зі слів композиції.

Ані Лорак подякувала автору слів пісні Олегу Владі й саунд-продюсеру Михайлу Кошовому.

– Дякую Олегу Владі за те, що так тонко відчуває мене, і Михайлу Кошовому за точне звучання цієї пісні, – написала артистка.

Шанувальники артистки в захваті від її нової ліричної роботи.

Неповторно. Можна слухати знову і знову. Дякуємо, чудова пісня.

З першої ноти зрозуміло, що буде супер. Репертуар як раніше.

Чудово! Кароліна як завжди на музичній вершині!

Яка глибока пісня, немає слів.

Вам так личать глибокі пісні, побільше б таких.

Талант від Бога! Залишилося дочекатися альбому.

Ані Лорак підкорила серця цілого світу.

Ані Лорак найбільш справжня. Пісня аж сироти на шкірі, – пишуть шанувальники співачки під відео.

Раніше Ані Лорак представила відеороботу на нову пісню Бачила. Це перша композиція співачки українською мовою за останні сім років.