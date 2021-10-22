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Трикутний полон: Ані Лорак презентувала ліричну пісню Он

22 Жовтня 2021, 13:08 Каріна Зуєва
Ані Лорак
Джерело: Ані Лорак

Українська співачка Ані Лорак, яка проживає і будує кар’єру в Росії, презентувала пісню Он. Музична композиція увійде до нового альбому артистки, назва якого Я жива.

У треку виконавиця співає про любовний трикутник, зазначаючи, що боїться назвати свого нового обранця ім’ям того, кого любить.

– Он преступление мое, все отдам за него…, – підписала публікацію Ані Лорак в Instagram словами з пісні.

На обкладинці до треку зображено обличчя співачки крупним планом із яскравим мейком. Також йде анімація зі слів композиції.

Ані Лорак подякувала автору слів пісні Олегу Владі й саунд-продюсеру Михайлу Кошовому.

– Дякую Олегу Владі за те, що так тонко відчуває мене, і Михайлу Кошовому за точне звучання цієї пісні, – написала артистка.

Шанувальники артистки в захваті від її нової ліричної роботи.

  • Неповторно. Можна слухати знову і знову. Дякуємо, чудова пісня.
  • З першої ноти зрозуміло, що буде супер. Репертуар як раніше.
  • Чудово! Кароліна як завжди на музичній вершині!
  • Яка глибока пісня, немає слів.
  • Вам так личать глибокі пісні, побільше б таких.
  • Талант від Бога! Залишилося дочекатися альбому.
  • Ані Лорак підкорила серця цілого світу.
  • Ані Лорак найбільш справжня. Пісня аж сироти на шкірі, – пишуть шанувальники співачки під відео.
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Раніше Ані Лорак представила відеороботу на нову пісню Бачила. Це перша композиція співачки українською мовою за останні сім років.

Теги
Ані Лорак , Пісня , прем'єра
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