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Треугольный плен: Ани Лорак презентовала лирическую песню Он

22 октября 2021, 13:08 Каріна Зуєва
Ані Лорак
Источник: Ані Лорак

Украинская певица Ани Лорак, проживающая и строящая карьеру в России, презентовала песню Он. Музыкальная композиция войдет в новый альбом артистки, название которого Я жива.

В треке исполнительница поет о любовном треугольнике, отмечая, что боится назвать своего нового избранника именем того, кого любит.

— Он преступление мое, все отдам за него…, — подписала публикацию Ани Лорак  в Instagram словами из песни.

На обложке к треку изображено лицо певицы крупным планом с ярким мейком. Также идет анимация из слов композиции.

Ани Лорак поблагодарила автора слов песни Олега Влади и саунд-продюссера Михаила Кошевого.

— Спасибо Олегу Влади за то, что так тонко чувствует меня, и Михаилу Кошевому за точное звучание этой песни, — написала артистка.

Поклонники артистки в восторге от ее новой лирической работы.

  • Неповторимо. Можно слушать снова и снова. Спасибо, прекрасная песня.
  • С первой ноты понятно, что будет супер. Репертуар как ранее.
  • Восхитительно! Каролина как всегда на музыкальной вершине!
  • Какая глубокая песня, нет слов.
  • Вам так идут глубокие песни, побольше бы таких.
  • Талант от Бога! Осталось дождаться альбома.
  • Ани Лорак покорила сердца всей вселенной.
  • Ани Лорак самая настоящая. Песня до мурашек, — пишут поклонники певицы под видео.
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Ранее Ани Лорак представила видеоработу на новую песню Бачила. Это первая композиция певицы на украинском языке за последние семь лет.

Теги
Ані Лорак , Пісня , прем'єра
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