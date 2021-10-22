Украинская певица Ани Лорак, проживающая и строящая карьеру в России, презентовала песню Он. Музыкальная композиция войдет в новый альбом артистки, название которого Я жива.
В треке исполнительница поет о любовном треугольнике, отмечая, что боится назвать своего нового избранника именем того, кого любит.
— Он преступление мое, все отдам за него…, — подписала публикацию Ани Лорак в Instagram словами из песни.
На обложке к треку изображено лицо певицы крупным планом с ярким мейком. Также идет анимация из слов композиции.
Ани Лорак поблагодарила автора слов песни Олега Влади и саунд-продюссера Михаила Кошевого.
— Спасибо Олегу Влади за то, что так тонко чувствует меня, и Михаилу Кошевому за точное звучание этой песни, — написала артистка.
Поклонники артистки в восторге от ее новой лирической работы.
- Неповторимо. Можно слушать снова и снова. Спасибо, прекрасная песня.
- С первой ноты понятно, что будет супер. Репертуар как ранее.
- Восхитительно! Каролина как всегда на музыкальной вершине!
- Какая глубокая песня, нет слов.
- Вам так идут глубокие песни, побольше бы таких.
- Талант от Бога! Осталось дождаться альбома.
- Ани Лорак покорила сердца всей вселенной.
- Ани Лорак самая настоящая. Песня до мурашек, — пишут поклонники певицы под видео.
Ранее Ани Лорак представила видеоработу на новую песню Бачила. Это первая композиция певицы на украинском языке за последние семь лет.