Украинская певица Ани Лорак, проживающая и строящая карьеру в России, презентовала песню Он. Музыкальная композиция войдет в новый альбом артистки, название которого Я жива.

В треке исполнительница поет о любовном треугольнике, отмечая, что боится назвать своего нового избранника именем того, кого любит.

— Он преступление мое, все отдам за него…, — подписала публикацию Ани Лорак в Instagram словами из песни.

На обложке к треку изображено лицо певицы крупным планом с ярким мейком. Также идет анимация из слов композиции.

Ани Лорак поблагодарила автора слов песни Олега Влади и саунд-продюссера Михаила Кошевого.

— Спасибо Олегу Влади за то, что так тонко чувствует меня, и Михаилу Кошевому за точное звучание этой песни, — написала артистка.

Поклонники артистки в восторге от ее новой лирической работы.

Неповторимо. Можно слушать снова и снова. Спасибо, прекрасная песня.

С первой ноты понятно, что будет супер. Репертуар как ранее.

Восхитительно! Каролина как всегда на музыкальной вершине!

Какая глубокая песня, нет слов.

Вам так идут глубокие песни, побольше бы таких.

Талант от Бога! Осталось дождаться альбома.

Ани Лорак покорила сердца всей вселенной.

Ани Лорак самая настоящая. Песня до мурашек, — пишут поклонники певицы под видео.

Ранее Ани Лорак представила видеоработу на новую песню Бачила. Это первая композиция певицы на украинском языке за последние семь лет.