Алла Пугачова хвора, саме з цим пов’язаний від’їзд співачки до Ізраїлю. Про стан здоров’я примадонни розповів російський поет-пісняр Ілля Рєзнік.

За його словами, Пугачова страждає від багатьох захворювань, які в Росії вилікувати не можна.

– Вона велика людина, яка дається країні раз на 200 років. Треба Аллу Борисівну берегти. У неї дуже багато недуг. Тому те, що вона лікується в Ізраїлі та має доступ до ліків і лікарів у пішій доступності, – це дуже добре. Я бажаю їй здоров’я великого, – сказав Рєзнік в інтерв’ю росЗМІ.

Нагадаємо, Максим Галкін та Алла Пугачова виїхали з Росії ще на початку березня. З початком повномасштабної війни чоловік співачки відкрито висловився на підтримку України, чим нарвався на критику з боку росіян. У деяких містах концерти Галкіна один за одним почали скасовувати.

У зв’язку з цим з’явилося чимало домислів про те, що Пугачова назавжди втекла Ізраїль. Сама співачка цю інформацію спростувала, наголосивши, що “канікули, відпустка та лікування не є еміграцією”.

Зараз Пугачова та Галкін знімають великий будинок у Кейсарії із видом на Середземне море. ЗМІ писали, що примадонна навіть підшукує дітям школу в Ізраїлі.