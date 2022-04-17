Алла Пугачева больна, именно с этим связан отъезд певицы в Израиль. О состоянии здоровья примадонны рассказал российский поэт-песенник Илья Резник.

По его словам, Пугачева страдает от множества заболеваний, которые в России вылечить нельзя.

— Она великий человек, который дается стране раз в 200 лет. Надо Аллу Борисовну беречь. У нее очень много недугов. Поэтому то, что она лечится в Израиле и имеет доступ к лекарствам и врачам в шаговой доступности, — это очень хорошо. Я желаю ей здоровья большого, — сказал Резник в интервью росСМИ.

Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева уехали из России еще в начале марта. С началом полномасштабной войны муж певицы открыто выразился в поддержку Украины, чем нарвался на критику со стороны россиян. В некоторых городах концерты Галкина один за другим начали отменять.

В связи с этим появилось немало домыслов о том, что Пугачева навсегда сбежала в Израиль. Сама певица эту информацию опровергла, отметив, что “каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией”.

Сейчас Пугачева и Галкин снимают большой дом в Кейсарии с видом на Средиземное море. СМИ писали, что примадонна даже подыскивает детям школу в Израиле.