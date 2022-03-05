Естрадна співачка Алла Пугачова разом із дітьми, двійнятами Гаррі та Лізою, покинула Росію. За даними російських ЗМІ, її бачили в аеропорту Внуково-3, розташованому в Москві.

Повідомляється, що її в аеропорту бачили за кілька днів після початку агресії Росії. Схоже, Пугачова усвідомила, що незабаром на території її країни, яка напала на Україну, почнеться кошмар. Серйозні санкції та обмеження стосуватимуться не лише звичайних мешканців.

Відомо, що для зірки польоти даються вкрай складно – Пугачова дуже боїться літаків та подорожує потягами.

Цілком імовірно, що її чоловік, гуморист Максим Галкін також швидко залишив Росію. Раніше він висловив свою чітку позицію проти війни, яку розв’язала його країна та уряд.

– Не передати словами, що я відчуваю! Як це все можливе! Не може бути виправдань війні! Ні війні! – Написав він в Instagram.

Навіть ведучий Іван Ургант також публікував чорний квадрат, під яким зазначив, що відчуває страх і біль. Після цього шоу Вечірній Ургант зникло з російських каналів.