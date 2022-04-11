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650 кв. м. із видом на Середземне море: де Галкін і Пугачова живуть в Ізраїлі

11 Квітня 2022, 16:08
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
650 кв. м. із видом на Середземне море: де Галкін і Пугачова живуть в Ізраїлі

Російська співачка Алла Пугачова та її чоловік, ведучий Максим Галкін разом із дітьми поїхали жити до Ізраїлю. У мережі з’явилися фото їхнього імовірного будинку.

Зіркове сімейство перебуває в Кейсарії. Вони орендують великий особняк. Про це повідомляє Telegram-канал Світські хроніки.

За інформацією росЗМІ, будинок пари 650 кв. м. З його вікон видно Середземне море. Також біля маєтку можна побачити чорний лімузин, який, найімовірніше, належить Галкіну та Пугачовій. Можливо, вони його також орендували.

Імовірний будинок побудований з натурального каменю й оброблений мармуром і гранітом.

Нагадаємо, що подружжя виїхало з Росії після того, як Максим відкрито висловився проти війни в Україні. Через це Галкін піддався критиці з боку росіян, однак заявив, що має право на власну думку і від своїх слів відмовлятися не збирається.

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Фото: Максим Галкін

Теги
Ізраїль , Алла Пугачова , Максим Галкін
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