Режисерка Таня Муіньо, яка поставила приголомшливий номер для України на Євробаченні 2024, відреагувала на перемогу представника Швейцарії Nemo. Його виступ викликав у неї асоціації з її кліпом для Гаррі Стайлза.

Реакція Тані Муіньо на перемогу Nemo

У сториз режисерка повідомила, що у цьогорічному Євробаченні перемогла Швейцарія. Цей факт вона проілюструвала скрином з кліпу As it was, у якому Гаррі Стайлз взаємодіє з диском, що крутиться. Тож українка застосувала цей прийом ще два роки тому та тонко нагадала про це.

Під час свого виступу Nemo теж балансували на диску (артист визначає себе як небінарна персона та використовує займенник вони). Щоправда, пристрій дещо відрізнявся від того, що був у кліпі Стайлза.

Нагадаємо, що український дует аlyona аlyona та Jerry Heil посів на конкурсі третє місце, набравши загалом 453 бали. У представника Швейцарії – 591 бал від глядачів та журі. Друге місце у представника Хорватії Baby Lasagna з 543 балами.

Постановка номера для українок була сповнена символізму та глибоких сенсів. Багато хто з глядачів назвав побачене на сцені справжнім мистецтвом.