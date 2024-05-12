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Тонкий натяк: Таня Муіньо відреагувала на перемогу Nemo

12 Травня 2024, 11:15
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Nemo, Гаррі Стайлз
Джерело: Getty Images

Режисерка Таня Муіньо, яка поставила приголомшливий номер для України на Євробаченні 2024, відреагувала на перемогу представника Швейцарії Nemo. Його виступ викликав у неї асоціації з її кліпом для Гаррі Стайлза.

Реакція Тані Муіньо на перемогу Nemo

У сториз режисерка повідомила, що у цьогорічному Євробаченні перемогла Швейцарія. Цей факт вона проілюструвала скрином з кліпу As it was, у якому Гаррі Стайлз взаємодіє з диском, що крутиться. Тож українка застосувала цей прийом ще два роки тому та тонко нагадала про це.

скрин Таня Муіньо

Фото: Таня Муіньо/Instagram

Під час свого виступу Nemo теж балансували на диску (артист визначає себе як небінарна персона та використовує займенник вони). Щоправда, пристрій дещо відрізнявся від того, що був у кліпі Стайлза.

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Нагадаємо, що український дует аlyona аlyona та Jerry Heil посів на конкурсі третє місце, набравши загалом 453 бали. У представника Швейцарії – 591 бал від глядачів та журі. Друге місце у представника Хорватії Baby Lasagna з 543 балами.

Постановка номера для українок була сповнена символізму та глибоких сенсів. Багато хто з глядачів назвав побачене на сцені справжнім мистецтвом.

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Теги
Nemo Євробачення Гаррі Стайлз Таня Муіньо
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