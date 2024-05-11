Потужний вокал та сенси: Alyona Alyona та Jerry Heil зірвали овації у фіналі Євробачення 2024

Співачки Alyona Alyona та Jerry Heil виступили у фіналі Євробачення 2024 з піснею Teresa & Maria. Представниці України вийшли на сцену під другим номером.

Виступ Alyona Alyona та Jerry Heil на Євробаченні 2024

Артистки з’явилися перед міжнародною публікою у довгих вбраннях золотого кольору. Постановником виступу Alyona Alyona та Jerry Heil для Євробачення 2024 стала українська кліпмейкерка Таня Муіньо.

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Виступ представниць України був наповнений сенсом та символами. Першою на сцену вийшла Jerry Heil. Коли вона в обладунках здіймається на скелю-декорацію, на екрані можна побачити вогняні феєрверки. Багатьом українцям вони видалися схожими на фосфорні бомби, якими РФ тероризує нашу державу.

Водночас Alyona Alyona зачитала реп на тлі зображення українських дівчат, що символізує значення конкурсної пісні Teresa & Maria. Наприкінці номеру співачки об’єдналися, демонструючи українську жіночу силу.

Україна на Євробаченні 2024 – реакція мережі

Ця пісня торкається моєї душі! Ви дивовижні, дівчата! Україно, ти заслуговуєш на всю любов у цьому світі!

Я не могла стримати сліз, ніяк… Це чисті емоції, чисте мистецтво, чистий талант.

Будемо відвертими? Вони найкращі в цьому році.

Україна знає, що таке Євробачення! Вони заслуговують на перше місце! Вони зберігають свою ідентичність щороку, і їхні пісні завжди мають сильний сенс!

Дивовижна пісня, дивовижне виконання і шоу. Ця пісня буде моєю улюбленою! Залишайся сильною, Україно!

Для мене це переможець цього року. Безумовно, це найкраще, що я слухав і бачив на сцені Євробачення 2024.

Ця пісня дійсно заслуговує на перемогу цього року. Голос і сценічне виконання дівчат просто чудові. Я буду підтримувати вас завжди.

Україна дійсно найкраща! Ця музика, слова, дії на сцені… все ідеально!

Наразі букмекери прогнозують Україні місце в десятці, а фаворитами вважають представників Хорватії та Швейцарії.