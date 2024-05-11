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Топ результати! Реакція мережі на переможця Євробачення 2024

12 Травня 2024, 02:35
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Nemo - переможець Євробачення 2024
Джерело: Getty Images

У ніч з 11 на 12 травня став відомий переможець Євробачення 2024. Перше місце посіла небінарна особистість Nemo, яка представляла Швейцарію. Користувачі мережі вже активно обговорюють лідера і висловлюють свою думку з цього приводу.

Реакція мережі на переможця Євробачення 2024

Глядачі Євробачення 2024 позитивно реагують на переможця. До слова, просто на сцені Nemo розбив головну статуетку конкурсу, яку йому вручили за перемогу. Це також не залишилося без уваги.

Зараз дивляться
  • Який він. Згодна з переможцем Євробачення 2024 на всі 100%.
  • Фінал дуже хороший, я радий за цю перемогу. А в нас третє місце – це величезний результат!
  • Ура, ми на третьому місці і виграла Швейцарія! Я рада, але, звичайно, Євробачення у Швейцарії буде дорогим.
  • Швейцарія топ, я рада, що він виграв. Це краще, ніж якісь проросійські муд*ки.
  • Я вперше за довгий час задоволена практично всіма частинами голосування!
  • Швейцарія виграла, ми треті, Ізраїль позаду. Вважаю, це топ результати.
  • Ну що, підведемо підсумки. Не переміг жоден, хто був викритий у співпраці з Росією, натомість – це ще й крута небінарна персона з
  • неймовірним голосом і піснею, а ми зламали прокляття другого місця. Цей рік Євробачення можна однозначно вважати вдалим.
  • Переможцями Євробачення 2024 стали Nemo зі Швейцарії! Вперше золото отримує небінарна особистість! Круто!

Деякі користувачі мережі навіть створили меми з приводу перемоги Nemo на Євробаченні 2024.

Детальні результати голосування на Євробаченні 2024 – дивіться на Фактах ICTV.

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Теги
Nemo Євробачення Швейцарія
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