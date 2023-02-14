Реп-виконавиця Alyona Alyona привітала всіх із Днем святого Валентина та розкрила факт нових стосунків. Своїми думками артистка поділилася в Instagram, додавши кілька відвертих знімків у білизні.

Свою думку щодо свята співачка розпочала з важливості прийняття та любові самих себе.

– Ми прийшли в цей світ любити, і завдяки вдячності та добрим вчинкам плодити любов між усім живим. Щоб кохання завжди було всередині нас, ми маємо любити і себе, – заявила Alyona Alyona.

Втім, увагу привертають не лише поради артистки, а й те, що вона має нові стосунки.

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Артистка зізналася, що її хлопець неодноразово вказував на те, що вона не любить себе. Це перша згадка про те, що зірка має кохану людину.

Також на День закоханих Alyona Alyona показала відверті знімки, де красується перед камерою в спідній білизні. На деяких фото вона прикрила обличчя волоссям, створюючи антураж.

На початку 2023 Alyona Alyona перенесла операцію. Зовсім недавно вона вийшла на зв’язок, але не почала розкривати подробиці. Артистка попросила не розпитувати про це, оскільки ділитися не хоче.