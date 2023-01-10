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Ніколи не здавайся! Alyona Alyona звернулася до себе в дитинстві та показала архівні фото

10 Січня 2023, 13:55
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Alyona Alyona

Реп-виконавиця Alyona Alyona відтворила діалог між собою нинішньою та у дитинстві. Зробила вона це за допомогою відеоколажу, в якому показала знімки із різних періодів свого життя.

У ролику артистка поставила собі запитання в образі тієї, якою була у дитинстві, паралельно відповівши на них зараз.

Так, Alyona Alyona запитала себе – чи стала вона артисткою, чи почувається самотньо, а також xb допомагає вона невпевненим у собі людям. Наприкінці відео реп-виконавиця пообіцяла ніколи не здаватись.

Зараз дивляться

– Пам’ятайте, ви – найцінніше, що у вас є, – написала під відео Alyona Alyona.

Шанувальники артистки захопилися її ідеєю, зазначивши, що вийшло дуже мило.

  • В саме серце.
  • Це дуже мило і зворушливо.
  • Гарне відео!
  • Це сильно!
  • До сліз.
  • Яка ж ви крута.
  • Ти надихаєш. – Пишуть користувачі мережі.
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