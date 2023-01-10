Реп-виконавиця Alyona Alyona відтворила діалог між собою нинішньою та у дитинстві. Зробила вона це за допомогою відеоколажу, в якому показала знімки із різних періодів свого життя.

У ролику артистка поставила собі запитання в образі тієї, якою була у дитинстві, паралельно відповівши на них зараз.

Так, Alyona Alyona запитала себе – чи стала вона артисткою, чи почувається самотньо, а також xb допомагає вона невпевненим у собі людям. Наприкінці відео реп-виконавиця пообіцяла ніколи не здаватись.

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– Пам’ятайте, ви – найцінніше, що у вас є, – написала під відео Alyona Alyona.

Шанувальники артистки захопилися її ідеєю, зазначивши, що вийшло дуже мило.