Рэп-исполнительница Alyona Alyona поздравила всех с Днем святого Валентина, и раскрыла факт новых отношений. Своими мыслями артистка поделилась в Instagram, добавив несколько откровенных снимков в белье.

Свою мысль касательно праздника певица начала с важности принятия и любви самих себя.

— Мы пришли в этот мир любить, и благодаря благодарности и добрым поступкам плодить любовь между всем живым. Чтобы любовь всегда была внутри нас, мы должны любить и себя, — заявила Alyona Alyona.

Впрочем, внимание привлекают не только советы артистки, но и то, что у нее новые отношения.

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Артистка призналась, что ее парень неоднократно указывал ей на то, что она не любит себя. Это первое упоминание о том, что у звезды есть любимый человек.

Также на День влюбленных Alyona Alyona показала откровенные снимки, где красуется перед камерой в белье. На некоторых фото она прикрыла лицо волосами создавая антураж.

В начале 2023 года Alyona Alyona перенесла операцию. Совсем недавно она вышла на связь, но не стала раскрывать подробности. Артистка попросила не расспрашивать об этом, поскольку делится информацией не хочет.