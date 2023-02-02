Рэп-исполнительница Alyona Alyona вышла на связь с поклонниками после операции. Артистка сказала, что с ней все хорошо.

Какую именно операцию перенесла Alyona Alyona, она не сказала, также попросила, чтобы подписчики не расспрашивали ее об этом, поскольку делиться не хочет.

— Операция была вчера. Сейчас со мной все хорошо. Подробности не спрашивайте — рассказывать не буду, — отметила исполнительница в Instagram.

Также Alyona Alyona обнародовала видео с приемного отделения, которое было снято до операции, отметив, что перед этим с утра ничего не ела и не пила.

Сейчас смотрят — Что еще хотела сказать. Сдавала еще на давление, оно у меня как у космонавта — 117 на 80. Вот так, я молодец, — сказала артистка. Ранее Alyona Alyona призывала подписчиков никогда не заниматься самолечением, как это сделала она. Говорит, даже если вы за границей — обращайтесь к медикам, иначе результат може быть не только плохим, но и летальным. Читайте также: Никогда не сдавайся! Alyona Alyona обратилась к себе в детстве и показала архивные фото

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