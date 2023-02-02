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Alyona Alyona вышла на связь с поклонниками после операции

2 февраля 2023, 10:45
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Alyona Alyona
Источник: Alyona Alyona

Рэп-исполнительница Alyona Alyona вышла на связь с поклонниками после операции. Артистка сказала, что с ней все хорошо.

Какую именно операцию перенесла Alyona Alyona, она не сказала, также попросила, чтобы подписчики не расспрашивали ее об этом, поскольку делиться не хочет.

— Операция была вчера. Сейчас со мной все хорошо. Подробности не спрашивайте — рассказывать не буду, — отметила исполнительница в Instagram.

Также Alyona Alyona обнародовала видео с приемного отделения, которое было снято до операции, отметив, что перед этим с утра ничего не ела и не пила.

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— Что еще хотела сказать. Сдавала еще на давление, оно у меня как у космонавта — 117 на 80. Вот так, я молодец, — сказала артистка.

Ранее Alyona Alyona призывала подписчиков никогда не заниматься самолечением, как это сделала она. Говорит, даже если вы за границей — обращайтесь к медикам, иначе результат може быть не только плохим, но и летальным.

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Аlyona Alyona Операция
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