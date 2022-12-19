Том Круз подякував фанатам за інтерес до фільму Топ Ган 2: Меверік, і зробив це просто під час стрибка з вертольота. Актор підійшов до свого звернення з креативом, чим привернув увагу мережі.

Унікальне відео Круз опублікував у Instagram.

– Ми над приголомшливою Південною Африкою, знімаємо Місія неможлива: Смертельна розплата, першу та другу частини. Я не хотів, щоб рік закінчувався без подяки до тих, хто прийшов до кінотеатрів і підтримав Топ Ган: Меверік, – заявив актор і зістрибнув з вертольота.

Не секрет, що Том дуже любить виконувати небезпечні трюки особисто без каскадерів. У фільмі Топ Ган 2: Меверік гострих моментів було достатньо, через що картина змогла зібрати $1,45 млрд у прокаті. Втім, зупинятися на досягнутому він не збирається, і зараз працює над двома частинами франшизи Місія нездійсненна.

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Втім, є й ті, які не цінують працю актора – Міккі Рурк розкритикував Круза за його акторську діяльність. Так, за його словами, Том грає ту саму роль 35 років, і поважати за це Рурк не хоче свого колегу.