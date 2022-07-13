Микки Рурк раскритиковал Тома Круза за его актерскую деятельность. Сценарист считает, что звезду серии фильмов Миссия Невыполнима нет причин уважать.

— Этот парень играет одну и ту же роль уже 35 лет. Я не уважаю это, — кратко раскритиковал актера Рурк.

Это случилось на фоне рекордных кассовых сборов нового фильма Круза — Топ Ган: Мэверик. С момента выхода фильма 27 мая, картина сумела собрать более $1,1 млрд. Микки прокомментировал и сам успех картины.

— Для меня это ничего не значит. Меня не волнуют деньги и власть. Меня волнует, когда я смотрю работы Аль Пачино, и Криса Уокена, и ранние работы Де Ниро, Ричарда Харриса и Рэя Уинстона, — добавил Рурк.

Это уже не первый случай, когда актер критикует мир кино. До этого Микки не понравились фильмы Marvel, а также актеры, которые в них снимаются. Однако ему понравился сериал Закон и порядок: Специальный корпус, который начал смотреть еще на карантине.

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— Уважение ко всем вам, работа, которую вы все делаете, — это настоящая игра, а не то де**мо, как у Marvel, — рассказал сценарист.

Звезды кино не спешат уходить на пенсию — помимо 60-летнего Тома Круза, сниматься в кино планирует и 59-летний Джонни Депп. Netflix профинансирует фильм под названием Фаворит — выход запланирован на 2023 год.