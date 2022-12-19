Том Круз поблагодарил фанатов за интерес к фильму Топ Ган 2: Мэверик, и сделал это прямо во время прыжка из вертолета. Актер подошел к своему обращению с креативом, чем привлек внимание сети.

Уникальное видео Круз опубликовал в Instagram.

— Мы над потрясающей Южной Африкой, снимаем Миссия невыполнима: Смертельная расплата, первую и вторую части. Я не хотел, чтобы год заканчивался без благодарности к тем, кто пришел в кинотеатры и поддержал Топ Ган: Мэверик, — заявил актер и спрыгнул с вертолета.

Не секрет, что Том очень любит выполнять опасные трюки лично, без каскадеров. В фильме Топ Ган 2: Мэверик острых моментов было предостаточно, из-за чего картина смогла собрать $1,45 млрд в прокате. Впрочем, останавливаться на достигнутом он не собирается, и прямо сейчас работает над двумя частями франшизы Миссия невыполнима.

Сейчас смотрят

Впрочем, есть и те, которые не ценят труд актера — Микки Рурк раскритиковал Круза за его актерскую деятельность. Так, по его словам, Том играет одну и ту же роль 35 лет, и уважать за это Рурк не хочет своего коллегу.