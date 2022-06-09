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Той, хто має вуха, нехай почує: Алла Пугачова відповіла рашистам

9 Червня 2022, 17:36
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Той, хто має вуха, нехай почує: Алла Пугачова відповіла рашистам

Російська співачка Алла Пугачова стала на захист свого чоловіка, гумориста Максима Галкіна, якого почали цькувати в РФ через його позицію проти війни та підтримку України.

Наразі у Галкіна тур Ізраїлем, куди він виїхав разом з дружиною та дітьми з Росії з початку повномасштабної війни в Україні. Так, у мережі часто з’являються відеозаписи з концертів гумориста, проте під ними у коментарях можна зустріти критиків, які називають його зрадником своєї країни.

Максим вирішив розставити всі крапки і оприлюднив відеозвернення, в якому сказав, що поливає брудом не Росію – як країну, а окремих персонажів. Цей ролик опублікувала його дружина Алла Пугачова.

Зараз дивляться

– Той, хто має вуха, нехай почує, – підписала відео артистка.

Таким жестом вона відповіла всім критикам, які обурюються через їхній від’їзд із РФ і стала на захист чоловіка. Коментарі під публікацією зірка закрила.

Раніше Алла Пугачова відреагувала на образу, яку транслювали для неї на фасаді Останкінської телевежі. Вона оприлюднила відео, в підписі якого зазначила низький інтелект росіян.

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Алла Пугачова Максим Галкін
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