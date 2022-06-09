Российская певица Алла Пугачева встала на защиту своего супруга, юмориста Максима Галкина, которого начали травить в РФ из-за его позиции против войны и поддержки Украины.

Сейчас у Галкина тур по Израилю, куда он выехал вместе с супругой и детьми из России с начала полномасштабной войны в Украине. Так, в сети часто появляются видеозаписи с концертов юмориста, однако под ними в комментариях можно встретить критиков, называющих его предателем родины.

Максим решил объясниться и обнародовал видеообращение, в котором сказал, что поливает грязью не Россию — как страну, а отдельных персонажей. Этот ролик опубликовала и его супруга Алла Пугачева.

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— Имеющий уши, да услышит, — подписала видео артистка.

Таким жестом она ответила всем критикам, которые негодуют из-за их отъезда из РФ и встала на защиту мужа. Комментарии под публикацией звезда закрыла.

Ранее Алла Пугачева отреагировала на оскорбление, которое транслировали для нее на фасаде Останкинской телебашни. Она обнародовала видео, в подписи к которому отметила низкий интеллект россиян.