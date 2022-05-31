Російська співачка Алла Пугачова дуже спокійно відреагувала на образу, яку транслювали для неї на фасаді Останкінської телевежі.

Артистка розмістила в Instagram коротке відео. У кадрі вона піднімає очі до камери та усміхається. В підписі до ролика Пугачова відзначила низький інтелект росіян.

– Чим нижчий інтелект, тим гучніші образи. Живи спокійно, країна, – написала Алла.

Напередодні на будівлі Останкіно з’явився напис – нецензурне послання для Пугачової: Алла, як добре, що ти втекла. Алла, ти давно тут усіх за**ала.

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З початком повномасштабної війни в Україні, яку розпочала РФ, Алла Пугачова разом із чоловіком, ведучим Максимом Галкіним та дітьми виїхали з Росії. Подружжя зараз перебуває в Ізраїлі, де в артиста запланований тур.

Варто зазначити, що сама Пугачова мовчить про те, що відбувається в Україні, тоді як Галкін активно і відкрито засуджує дії президента РФ. Ба більше, він допомагає українським біженцям та закликає всіх це робити.