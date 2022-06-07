Телеведучий та гуморист Максим Галкін висміяв російських пропагандистів – Скабєєву та Соловйова. Це сталося під час концерту артиста, який активно виступає в Ізраїлі.

Відео із виступом з’явилося на просторах Telegram.

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– Я говорю: Ні війні – вони називають мене зрадником. Вони кажуть: Ми робимо цю спецоперацію, щоб відсунути НАТО від кордонів із Росією. Для чого це потрібно? Подобається, не подобається – НАТО розширюється, – сказав зі сцени Галкін.

Таким чином Максим висміяв слова Путіна, який у контексті виконання Мінських угод зухвало звернувся до президента України Володимира Зеленського, процитувавши російську приказку: Нравится, не нравится – терпи, моя красавица.

Гуморист також зазначив, що незабаром російська пропаганда дістанеться й інших країн, в страху нападаючи не лише на Україну.

– Швеція теж збирається до Альянсу – очікуються антискандинавські настрої. Скабєєва спалюватиме альбом АВВА, а шведську стінку і сауну перейменують на лазалку та сухопарку. Під заборону потраплять також казки Сельми Лагерлеф та Астрід Ліндгрен. А Соловйов стоятиме і кричатиме Карлсон! – висловився з приводу майбутнього Галкін.

Артист активно підтримує Україну у війні та засуджує дії Росії. Він заявив, що пожертвує частину грошей частину зароблених грошей із концертів українським біженцям. Після початку війни, він разом із дружиною та дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю.